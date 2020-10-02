Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Denizbank A.Ş. 137.599.989,24 TRY 99,9999921802
Ali Murat DİZDAR 4,38 TRY 0,00003183
Tanju KAYA 4,38 TRY 0,00003183
Derya KUMRU 1 TRY 0,00000072
Hayri CANSEVER 1 TRY 0,00000072
TOPLAM 137600000 TRY 100,0000000000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Derya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
HAYRİ CANSEVER Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreterlik ve Yurtdisi iştirakler grubu GMY Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Demirağ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY - Bağımsız Üye Değil
Selim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
MEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu
MURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim
BURAK KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Levent FİDAN Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yrd.
Necati Cem ÖNAL Genel Müdür Yrd. Bankacı
Oktay VERİR Genel Müdür Yrd. Bankacı
HALİL İBRAHİM ÇATALBAŞ Genel Müdür Yrd. Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878027


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:531.144
Değişim :  0,04% |  0,44
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.150 En Düşük
1.138
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 143,00 56.313.402 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.425.486 % 10,00  
YAPRK 70,95 6.750.935 % 10,00  
NIBAS 29,70 1.489.486 % 10,00  
BRYAT 176,10 78.337.842 % 9,99  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 7,7491 7,7537 % 0,10  
Euro 9,0724 9,0776 % -0,22  
Sterlin 9,9862 10,0363 % 0,40  
Frank 8,3728 8,4232 % -0,26  
Riyal 2,0583 2,0686 % 0,02  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 5,59  
Altın Gr. 475 475 0,24  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.125 3.203 -0,68  
Yarım 1.510 1.550 -0,33  
Çeyrek 757 775 -0,17  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 0,36  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
B. Petrol 39,41 39,41 -1,52  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru