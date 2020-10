***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Denizbank A.Ş. 137.599.989,24 TRY 99,9999921802Ali Murat DİZDAR 4,38 TRY 0,00003183Tanju KAYA 4,38 TRY 0,00003183Derya KUMRU 1 TRY 0,00000072Hayri CANSEVER 1 TRY 0,00000072TOPLAM 137600000 TRY 100,0000000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDerya Kumru Yönetim Kurulu Başkanı GMY - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiHAYRİ CANSEVER Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreterlik ve Yurtdisi iştirakler grubu GMY Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCem Demirağ Yönetim Kurulu Üyesi YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY - Bağımsız Üye DeğilSelim Efe Teoman Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiMEHMET AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim KuruluMURAT KULAKSIZ Yönetim Kurulu Üyesi GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş YönetimBURAK KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve PazarlamaYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLevent FİDAN Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yrd.Necati Cem ÖNAL Genel Müdür Yrd. BankacıOktay VERİR Genel Müdür Yrd. BankacıHALİL İBRAHİM ÇATALBAŞ Genel Müdür Yrd. Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878027BIST