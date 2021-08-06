***DENGE* *AKFGY* *ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.08.2021 09:04
***DENGE******AKFGY******ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, ARDYZ, DENGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955241
BIST
10:471.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:478,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:4710,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:47496,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,13
|Açılış
|: 496,31
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
496,37
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|PENTA
|48,78
|6.803.398
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.753.080
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|33.896.730
|% 9,82
|
|DNISI
|13,60
|28.686.522
|% 9,24
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|EDIP
|4,43
|12.510.935
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.452.909
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,77
|43.818.164
|% -8,18
|
|DERIM
|9,80
|3.664.852
|% -6,04
|
|KARYE
|10,86
|26.258.428
|% -5,57
|
|GARAN
|9,33
|468.517.645
|% 0,76
|
|GENIL
|12,77
|460.263.167
|% 8,04
|
|SASA
|30,48
|306.127.087
|% 2,76
|
|THYAO
|12,93
|286.132.017
|% 1,33
|
|IZMDC
|2,91
|164.346.056
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,84
|107.636.367
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,91
|164.346.056
|% -2,68
|
|GARAN
|9,33
|468.517.645
|% 0,76
|
|GENIL
|12,77
|460.263.167
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,50
|73.002.787
|% 0,40
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5864
|8,5901
|% 0,82
|
|Euro
|10,1503
|10,1675
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9030
|11,9627
|% 0,61
|
|Frank
|9,4129
|9,4696
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2794
|2,2909
|% 0,64
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-3,94
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,40
|
Seans Raporu
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