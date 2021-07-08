***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.07.2021 09:10
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E %500 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,192 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948221
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6957
En Düşük
8,6701
18:0510,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0220
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2892
En Düşük
10,2314
18:05502,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,66
|Açılış
|: 502,11
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6857
|8,6884
|% 0,04
|
|Euro
|10,2627
|10,2725
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9964
|% -0,13
|
|Frank
|9,3525
|9,4088
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,69
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,95
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem