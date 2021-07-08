***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.07.2021 09:14
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE]
İlgili Fonlar P mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948231
BIST
10:051.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.389
En Düşük
1.387
10:058,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0336
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:0510,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0590
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3325
En Düşük
10,2314
10:05503,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 503,37
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|TUREX
|11,57
|4.069.111
|% 9,98
|
|KAPLM
|22,60
|1.351.331
|% 6,10
|
|IDGYO
|2,01
|1.711.404
|% 4,69
|
|BASCM
|11,76
|30.647
|% 3,89
|
|SNGYO
|4,30
|5.306.593
|% -8,51
|
|KATMR
|3,18
|7.883.692
|% -7,83
|
|SELVA
|5,99
|1.234.997
|% -5,22
|
|SRVGY
|86,80
|2.408.196
|% -5,08
|
|EUKYO
|7,97
|682.694
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,91
|37.907.131
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,07
|37.014.512
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|23.211.382
|% 0,19
|
|GARAN
|8,71
|21.074.366
|% -0,23
|
|THYAO
|13,83
|15.336.178
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,07
|37.014.512
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|37.907.131
|% 0,53
|
|PEGYO
|1,30
|7.529.244
|% -0,76
|
|GSDHO
|1,85
|9.102.930
|% 0,00
|
|AKENR
|1,34
|5.843.995
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7164
|8,7189
|% 0,39
|
|Euro
|10,3014
|10,3095
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9575
|12,0175
|% 0,05
|
|Frank
|9,3760
|9,4325
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3144
|2,3260
|% 0,24
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|