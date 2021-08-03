***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2021 08:57
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954290
BIST
10:191.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:198,3130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:199,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:19484,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,80
|Açılış
|: 484,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:19
|IDGYO
|3,63
|9.936.305
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.342.288
|% 9,99
|
|DAGI
|2,66
|18.773.534
|% 9,02
|
|INTEM
|43,00
|9.856.459
|% 8,70
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|METUR
|5,82
|13.091.586
|% -5,21
|
|KUYAS
|2,59
|7.194.892
|% -5,13
|
|BURCE
|19,29
|942.816
|% -4,50
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|BURVA
|23,72
|2.871.545
|% -4,28
|
|SISE
|7,76
|215.809.390
|% 0,52
|
|GARAN
|8,62
|161.501.829
|% 0,82
|
|EREGL
|19,82
|111.791.271
|% 0,61
|
|KARSN
|4,08
|73.257.291
|% -0,97
|
|ASELS
|15,95
|65.081.824
|% -0,56
|
|SISE
|7,76
|215.809.390
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,82
|37.792.795
|% 0,55
|
|GARAN
|8,62
|161.501.829
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,42
|44.000.259
|% 0,00
|
|KARSN
|4,08
|73.257.291
|% -0,97
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3058
|8,3130
|% -0,42
|
|Euro
|9,8420
|9,9161
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5484
|11,6063
|% -0,08
|
|Frank
|9,1666
|9,2219
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% -0,20
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|-0,24
|