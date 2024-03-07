***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E payları 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256498BIST