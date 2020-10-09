***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.10.2020 18:10
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE.E) payında 12/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "internetten emir iletiminin kısıtlanması", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880532
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0967
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0768
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05485,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,06
|Açılış
|: 485,50
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8367
|7,8444
|% -1,25
|
|Euro
|9,2573
|9,2733
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,1766
|10,2277
|% -0,60
|
|Frank
|8,5821
|8,6338
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0859
|2,0964
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|31,11
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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