***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDenge Holding payları, 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDENGE HOLDING XUTUM 19/06/2020DENGE HOLDING XTUMY 19/06/2020DENGE HOLDING XPGIP 19/06/2020DENGE HOLDING XUMAL 19/06/2020DENGE HOLDING XHOLD 19/06/2020DENGE HOLDING XSIST 19/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851835BIST