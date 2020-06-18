***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
18.06.2020 17:14
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Denge Holding payları, 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DENGE HOLDING XUTUM 19/06/2020
DENGE HOLDING XTUMY 19/06/2020
DENGE HOLDING XPGIP 19/06/2020
DENGE HOLDING XUMAL 19/06/2020
DENGE HOLDING XHOLD 19/06/2020
DENGE HOLDING XSIST 19/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851835
BIST
17:08112.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.470,86
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:086,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:087,6953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:08379,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 379,63
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.244.656
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.613.135
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.246.603.308
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,54
|100.330.091
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.868.956
|% 9,95
|
|SNPAM
|7,84
|18.451.392
|% -9,99
|
|GLRYH
|15,52
|58.210.827
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|146.901.424
|% -9,98
|
|SONME
|7,50
|22.909.511
|% -9,96
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|KRDMD
|3,04
|2.151.126.557
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.246.603.308
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,38
|856.579.589
|% 3,54
|
|TTKOM
|8,00
|679.257.415
|% 4,03
|
|GARAN
|8,14
|631.469.167
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,04
|2.151.126.557
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|491.928.439
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|321.825.494
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|363.788.857
|% 1,30
|
|KARSN
|2,41
|378.341.650
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4959
|8,5385
|% -0,84
|
|Frank
|7,1765
|7,2198
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,05
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-5,70
|
|Tam
|2.532
|2.546
|-5,80
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-2,90
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|0,17
|
Seans Raporu
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17:18XU100
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Yüzde 9.80 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 101, 921 adet işlem
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17:15BEYAZ
Yüzde 5.53 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 874 adet işlem