***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.05.2022 16:50
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Denge Holding payları, 06.05.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %87 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DENGE HOLDING XUTUM 06/05/2022
DENGE HOLDING XTUMY 06/05/2022
DENGE HOLDING XUMAL 06/05/2022
DENGE HOLDING XHOLD 06/05/2022
DENGE HOLDING XSIST 06/05/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026632
BIST
17:172.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 37,97
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:1714,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:1715,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:17903,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,38
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:15
|IMASM
|18,15
|6.548.611
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.186.693
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.457.345
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.773.242
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|35.746.772
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,23
|144.784.636
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,16
|62.889.190
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|THYAO
|42,38
|2.467.850.853
|% 2,71
|
|EREGL
|33,72
|1.300.382.206
|% 0,48
|
|TUPRS
|244,70
|1.234.087.590
|% 4,48
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|ODAS
|2,66
|1.030.678.045
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,72
|669.536.914
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,89
|1.012.856.932
|% 0,41
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8585
|14,8640
|% 0,89
|
|Euro
|15,7030
|15,7185
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3299
|18,4219
|% -1,17
|
|Frank
|15,0364
|15,1270
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,92
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,50
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-20,80
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,27
|