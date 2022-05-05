***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDenge Holding payları, 06.05.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %87 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDENGE HOLDING XUTUM 06/05/2022DENGE HOLDING XTUMY 06/05/2022DENGE HOLDING XUMAL 06/05/2022DENGE HOLDING XHOLD 06/05/2022DENGE HOLDING XSIST 06/05/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026632BIST