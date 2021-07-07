***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.07.2021 17:02
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DENGE
08.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DENGE HOLDING DENGE 500,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947792
BIST
17:311.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:318,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:3110,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:31503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,66
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TUREX
|10,52
|19.862.907
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,86
|41.274.239
|% 9,35
|
|AGYO
|2,27
|34.774.307
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,88
|11.331.809
|% 7,74
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|THYAO
|13,87
|655.814.096
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|178.059.596
|% -6,77
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7076
|8,7109
|% 0,28
|
|Euro
|10,2721
|10,2795
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9503
|12,0102
|% -0,00
|
|Frank
|9,3645
|9,4209
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,70
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 18 artarak (% 0.55 ) 1, 496
-
17:45XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 9, 849.00 milyon TL de
-
17:45BNTAS
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 425, 480 adet işlem
-
17:44FENER
Yüzde 4.76 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 459 adet işlem
-
17:42KRDMA
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 226 adet işlem