***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
17.06.2020 18:27
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket)
31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet durumları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) 35'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının c) bendi kapsamında paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve aynı maddenin (3)'üncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 18/06/2020 tarihinde kapatılmasına ve 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmede gerekli özeni göstermesi konusunda Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının a) bendi, Borsamızca gerçekleştirilen incelemede talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olarak iletilmemesi nedeniyle Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının b) bendi hükümleri kapsamında uyarılmasına
karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Denge Yatırım Holding A.Ş. DENGE Gelişen İşletmeler Pazarı Yakın İzleme Pazarı 19/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851677
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 380,25
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5583
|8,6012
|% -0,31
|
|Frank
|7,1767
|7,2200
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,47
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|7,10
|
|Tam
|2.538
|2.553
|3,50
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,60
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,60
|40,60
|-0,36
|
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