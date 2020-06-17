***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket)31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet durumları dikkate alındığında, Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) 35'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının c) bendi kapsamında paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve aynı maddenin (3)'üncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 18/06/2020 tarihinde kapatılmasına ve 19/06/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmede gerekli özeni göstermesi konusunda Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının a) bendi, Borsamızca gerçekleştirilen incelemede talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve tam olarak iletilmemesi nedeniyle Yönergenin 23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının b) bendi hükümleri kapsamında uyarılmasınakarar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiDenge Yatırım Holding A.Ş. DENGE Gelişen İşletmeler Pazarı Yakın İzleme Pazarı 19/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851677BIST