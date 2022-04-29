***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [DENGE]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiDenge Yatırım Holding A.Ş. DENGE Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 06/05/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025768BIST