***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
29.04.2022 18:12
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Denge Yatırım Holding A.Ş. DENGE Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 06/05/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025768
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0552
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1514
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05911,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 10,63
|Açılış
|: 911,12
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8190
|14,8522
|% 0,42
|
|Euro
|15,6406
|15,7115
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,6177
|18,7111
|% 1,39
|
|Frank
|15,2116
|15,3032
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9412
|3,9610
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|14,28
|
|Altın Gr.
|911
|912
|11,02
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem