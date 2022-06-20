***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 10:37
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038191
BIST
13:102.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,49
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:1017,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:1018,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0702
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:101.023,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.023,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.475.053
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.175.183
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,60
|3.489.272.199
|% 2,95
|
|EREGL
|28,12
|1.587.344.603
|% -2,50
|
|SASA
|45,96
|894.739.654
|% -0,17
|
|TUPRS
|258,80
|770.062.772
|% -3,58
|
|SISE
|21,92
|704.189.067
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|657.740.975
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,90
|581.286.708
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,02
|349.641.147
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|198.410.854
|% 0,76
|
|THYAO
|49,60
|3.489.272.199
|% 2,95
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3287
|17,3316
|% 0,04
|
|Euro
|18,2445
|18,2557
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,1467
|21,2527
|% 0,16
|
|Frank
|17,8941
|18,0019
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6042
|4,6272
|% 0,02
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.800
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,03
|