***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:29
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055806
BIST
15:142.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,64
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.856
15:1417,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:1418,2270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0269
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:141.027,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.027,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:12
|CMBTN
|264,30
|34.964.631
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|8.715.672
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.167.889
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|348.873.368
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|174.873.371
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.179.941
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,90
|21.011.713
|% -6,81
|
|GSRAY
|6,27
|324.361.437
|% -5,57
|
|THYAO
|64,50
|3.753.700.021
|% 1,42
|
|TUPRS
|298,00
|3.178.172.641
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,51
|1.307.797.513
|% 0,55
|
|KARSN
|7,62
|1.283.753.605
|% 6,42
|
|AKBNK
|10,44
|1.254.252.672
|% 2,15
|
|YKBNK
|5,51
|1.307.797.513
|% 0,55
|
|TSKB
|3,78
|823.200.300
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,56
|765.372.124
|% 1,14
|
|KARSN
|7,62
|1.283.753.605
|% 6,42
|
|ZOREN
|2,71
|421.540.962
|% 2,65
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9637
|17,9697
|% 0,06
|
|Euro
|18,2114
|18,2221
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,5333
|21,6413
|% -0,26
|
|Frank
|18,8296
|18,9430
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7706
|4,7945
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.890
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.357
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|0,38
|