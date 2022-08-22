***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:01
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057450
BIST
12:443.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,49
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:4418,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:4418,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:441.009,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.009,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler12:42
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.051.810
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|183.992.363
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|172.728.949
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,39
|305.756.151
|% -7,59
|
|GZNMI
|38,20
|159.524.482
|% -7,46
|
|DENGE
|2,07
|28.625.588
|% -7,17
|
|GLRYH
|3,82
|40.180.066
|% -6,83
|
|SKTAS
|3,01
|19.073.827
|% -5,05
|
|THYAO
|68,10
|1.695.318.125
|% -0,58
|
|SASA
|54,55
|1.292.497.339
|% 2,92
|
|PETKM
|11,77
|1.122.687.060
|% 1,47
|
|HEKTS
|41,88
|1.051.969.622
|% 6,67
|
|EKGYO
|3,74
|993.569.133
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,74
|993.569.133
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,64
|783.851.889
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|90.179.578
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,88
|499.686.159
|% -1,61
|
|PETKM
|11,77
|1.122.687.060
|% 1,47
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1174
|18,1304
|% 0,25
|
|Euro
|18,1539
|18,1647
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3221
|21,4290
|% -0,04
|
|Frank
|18,8037
|18,9170
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8112
|4,8353
|% 0,21
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-8,78
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.804
|6.862
|-75,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|-0,86
|