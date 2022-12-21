***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 16:26
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088978
BIST
16:205.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,34
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:2018,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:2019,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0702
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:201.091,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.091,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:20
|EGEEN
|5.342,20
|641.198.391
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.106.637
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.266.692
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,12
|8.988.486
|% -8,44
|
|ITTFH
|3,80
|180.491.766
|% -7,32
|
|RYSAS
|23,28
|60.344.543
|% -6,88
|
|MAKTK
|6,44
|125.294.783
|% -6,80
|
|PAMEL
|234,20
|12.503.677
|% -5,60
|
|KRDMD
|18,70
|6.220.985.408
|% 2,69
|
|THYAO
|144,00
|5.489.904.036
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,85
|4.804.767.915
|% -0,75
|
|EREGL
|42,00
|4.434.489.545
|% 0,14
|
|ISCTR
|12,79
|4.232.444.934
|% -1,31
|
|EKGYO
|8,03
|3.138.236.141
|% -1,95
|
|KRDMD
|18,70
|6.220.985.408
|% 2,69
|
|VAKBN
|12,29
|4.210.374.772
|% -3,15
|
|ISCTR
|12,79
|4.232.444.934
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,17
|3.638.836.862
|% -0,65
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6613
|18,6704
|% 0,10
|
|Euro
|19,8678
|19,8795
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5921
|22,7054
|% -0,21
|
|Frank
|20,1038
|20,2249
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9464
|4,9712
|% 0,04
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.351
|7.400
|3,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|2,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34POLTK
Yüzde 8.49 oranında artışla 1, 260.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 980 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 95 artarak (% 0.55 ) 5, 882
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, VAKBN
-
16:33XU100
Endeks 5, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 98, 299.00 milyon TL de
-
16:32DAGHL
Yüzde 6.49 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 290 adet işlem