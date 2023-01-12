***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:30
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101033
BIST
16:534.864
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 134,63
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5318,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5320,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1371
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:531.146,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.146,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.147,34
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.803.313
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|ONCSM
|34,00
|3.738.980
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,60
|10.824.547.377
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|EREGL
|38,32
|5.642.236.611
|% 4,02
|
|ASELS
|54,25
|5.035.938.624
|% 2,75
|
|KOZAL
|534,00
|4.719.270.646
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,20
|3.762.579.564
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,47
|7.750.856.526
|% 7,45
|
|YKBNK
|8,87
|2.855.084.637
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,56
|621.243.683
|% 0,39
|
|PETKM
|16,94
|3.267.703.037
|% 1,62
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7771
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,3167
|20,3273
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,8630
|22,9776
|% 0,57
|
|Frank
|20,1359
|20,2572
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|6,75
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.689
|7.750
|17,00
|
|Yarım
|3.744
|3.792
|9,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|1,18
|
Seans Raporu
16:53
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17:08KUYAS
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Yüzde 5.56 oranında artışla 45.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 669, 176 adet işlem
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17:03SEGYO
Yüzde 5.85 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 398, 250 adet işlem