***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 15:24
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194425
BIST
'
15:438.154
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,30
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4326,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0971
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4328,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0577
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:431.653,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.654,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EBEBK
|74,80
|44.607.279
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.402.756
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.374.080
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|617.741.589
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,05
|179.973.176
|% -8,72
|
|LINK
|89,05
|143.202.362
|% -7,72
|
|SISE
|56,30
|7.275.906.554
|% 3,78
|
|ENKAI
|38,72
|5.642.972.724
|% 1,41
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|THYAO
|235,10
|3.513.555.469
|% -0,38
|
|ASTOR
|140,30
|2.878.955.173
|% -0,21
|
|YKBNK
|16,67
|3.908.185.889
|% 2,96
|
|ZOREN
|4,94
|976.414.616
|% 0,41
|
|AKGRT
|6,16
|1.103.788.533
|% 8,83
|
|SKBNK
|5,55
|916.850.683
|% 6,12
|
|EKGYO
|8,77
|1.483.900.819
|% -1,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8932
|26,9484
|% 0,39
|
|Euro
|28,9853
|28,9954
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5452
|33,7134
|% 0,24
|
|Frank
|30,0957
|30,2770
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 0,30
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.445
|12,00
|
|Tam
|11.032
|11.120
|-37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.583
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,33
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56BURVA
Yüzde 9.94 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 647 adet işlem
-
15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, EKGYO
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 18 artarak (% 0.18 ) 7, 153
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INGRM, BURCE, BARMA, KTLEV, EBEBK, QNBFB, EMKEL, RODRG, BURVA, METUR
-
15:55
QNBFB, VKFYO, BARMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında