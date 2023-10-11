***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 15:52
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204258
BIST
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16:008.393
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -49,90
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0027,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0185
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0029,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0226
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:001.669,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.669,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TKNSA
|35,86
|594.635.516
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.173.443
|% -9,95
|
|SKBNK
|6,98
|999.391.260
|% -8,16
|
|ARENA
|30,00
|124.517.264
|% -7,86
|
|TETMT
|2.580,00
|29.374.051
|% -7,86
|
|IHAAS
|20,68
|536.022.822
|% -7,35
|
|PETKM
|24,74
|4.286.016.404
|% 0,41
|
|THYAO
|231,90
|3.979.202.947
|% -2,60
|
|DMRGD
|22,50
|3.362.444.979
|% 2,74
|
|ISCTR
|25,52
|2.939.642.884
|% 2,82
|
|YKBNK
|19,39
|2.901.554.996
|% 0,88
|
|ZOREN
|6,31
|1.461.726.609
|% -1,25
|
|EKGYO
|8,23
|1.488.130.156
|% -2,02
|
|PETKM
|24,74
|4.286.016.404
|% 0,41
|
|ODAS
|13,71
|2.379.363.545
|% 0,44
|
|YKBNK
|19,39
|2.901.554.996
|% 0,88
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7319
|27,7353
|% 0,07
|
|Euro
|29,4441
|29,4535
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,0271
|34,1977
|% 0,24
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:00
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16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, HEKTS
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16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 24 kaybederek (% -0.73 ) 7, 286
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16:15
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