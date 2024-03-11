***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 14:46
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257441
BIST
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15:499.247
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 91,80
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4932,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0944
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4935,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0613
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:492.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,57
|Açılış
|: 2.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.879.864
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.981.249
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.764.628
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.648.348
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|165.879.685
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.900.463.657
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,20
|4.016.302.936
|% 5,50
|
|AKBNK
|43,96
|3.926.544.343
|% 5,07
|
|OBAMS
|52,65
|3.900.997.094
|% -9,54
|
|EREGL
|45,86
|3.707.538.353
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,12
|3.476.420.859
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,38
|792.867.822
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,30
|1.349.491.823
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|293.069.067
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.502.512.122
|% 2,52
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9997
|32,0032
|% 0,30
|
|Euro
|35,0239
|35,0447
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5093
|37,6973
|% -0,47
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|926,50
|928,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,71
|1.033,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,43
|2.178,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:49
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16:04YUNSA
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