***DENGE* *CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.08.2021 17:16
***DENGE******CRFSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CRFSA, DENGE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
CRFSA 1 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. E HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.666.426,000
DENGE 2 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA DEMİRHAN 1.925.000,000 EVET
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954715
BIST
17:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:278,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2710,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0891
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:27494,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 494,62
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VBTYZ
|20,90
|5.180.671
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.033.999
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|112.755.231
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.717.299
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.491.671
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.382.746
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.318.883
|% -9,84
|
|SANFM
|20,18
|8.804.107
|% -6,14
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,10
|1.585.361.343
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,55
|757.227.496
|% 3,17
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|KOZAA
|14,32
|561.029.637
|% 3,47
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,50
|513.669.393
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|137.884.060
|% 3,70
|
|TSKB
|1,33
|112.766.412
|% 1,53
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5311
|8,5334
|% 0,69
|
|Euro
|10,1170
|10,1294
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,8599
|11,9194
|% 1,02
|
|Frank
|9,3750
|9,4315
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 0,60
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,46
|
Seans Raporu
17:27
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17:42FONET
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KRONT, ISGSY, KTSKR, DAGI, GENIL, KAPLM, IDGYO, EDATA, DNISI
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