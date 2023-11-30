***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı duyurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Finansal Duran Varlık SatışıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OlumluÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.11.2023Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, DENGE, TREDNGH00016 2,3722Para Birimi TRYEk AçıklamalarOlumsuz oy kullanan pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Bilgilendirme Dökümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221150BIST