***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
30.11.2023 15:00
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Finansal Duran Varlık Satışı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.11.2023
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 2,3722
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Olumsuz oy kullanan pay sahibi olmadığından ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Bilgilendirme Dökümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221150
BIST