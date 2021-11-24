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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.11.2021 18:17
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Önder Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin hesap dönemine ait Finansal tablolarımızın denetlenmesi için Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.ile yapılmış sözleşme 09.11.2021 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz 10.11.2021 tarihinde 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimiz Finansal Tablolarının denetlenmesi için  Önder Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçlmesine ve seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
18.11.2021 tarihinde kap'ta açıklandığı üzere Genel Kurul gündeminin 10.maddesi Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgilidir.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979499


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