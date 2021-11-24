***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıÖnder Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ilişkin hesap dönemine ait Finansal tablolarımızın denetlenmesi için Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.ile yapılmış sözleşme 09.11.2021 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmiştir.Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz 10.11.2021 tarihinde 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimiz Finansal Tablolarının denetlenmesi için Önder Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçlmesine ve seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.18.11.2021 tarihinde kap'ta açıklandığı üzere Genel Kurul gündeminin 10.maddesi Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgilidir.Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979499BIST