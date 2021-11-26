***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.11.2021 19:27
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin hesap dönemine ait Finansal tablolarımızın denetlenmesi için Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.ile yapılmış sözleşme 09.11.2021 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz 10.11.2021 tarihinde 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimiz Finansal Tablolarının denetlenmesi için Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ve seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
18.11.2021 tarihinde kap'ta açıklandığı üzere Genel Kurul gündeminin 10.maddesi Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgilidir.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979929
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 0,4704
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 0,6410
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05717,99
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 27,69
|Açılış
|: 717,99
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|ISBIR
|40,38
|2.023.958
|% -8,56
|
|TETMT
|227,00
|10.495.081
|% -8,50
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|MOBTL
|1,67
|285.674.158
|% 0,00
|
|ANGEN
|23,22
|248.545.831
|% 9,94
|
|GENIL
|14,44
|222.426.790
|% 2,56
|
|MOBTL
|1,67
|285.674.158
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|31.325.238
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,02
|22.701.787
|% -3,77
|
|TURSG
|5,10
|99.690.512
|% -2,11
|
|GENIL
|14,44
|222.426.790
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3709
|12,4702
|% 3,92
|
|Euro
|13,9999
|14,1084
|% 4,76
|
|Sterlin
|16,4960
|16,5787
|% 3,49
|
|Frank
|13,4091
|13,4899
|% 5,01
|
|Riyal
|3,3009
|3,3175
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,65
|
|Altın Gr.
|717
|717
|27,00
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,13
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|-8,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem