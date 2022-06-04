***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSer&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2022Tescil Tarihi03.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10591AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısındaTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı mali dönemine ilişkin Bağımsız Denetim hizmetleri için Ser&BerkerBağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup,03.06.2022 tarihi ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034740BIST