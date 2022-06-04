***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2022 17:30
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
03.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10591
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
, 2022 yılı mali dönemine ilişkin Bağımsız Denetim hizmetleri için Ser&Berker
Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup,
03.06.2022 tarihi ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034740
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0387
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,3494
18:0517,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0941
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,68
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
973,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4117
|16,4153
|% -0,24
|
|Euro
|17,5881
|17,6045
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,4444
|20,5470
|% -0,94
|
|Frank
|16,9882
|17,0906
|% -0,75
|
|Riyal
|4,3640
|4,3859
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,19
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,70
|
Seans Raporu
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