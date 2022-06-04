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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.06.2022 17:30
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
03.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10591
Açıklamalar

Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
, 2022 yılı mali dönemine ilişkin  Bağımsız Denetim hizmetleri için  Ser&Berker
 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup,
03.06.2022 tarihi ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034740


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Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
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