***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMitra Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.05.2023Tescil Tarihi30.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.05.2023/10841AçıklamalarŞirketimizin 24.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısındaTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı mali dönemine ilişkin Bağımsız Denetim hizmetleri için MitraBağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup,30.05.2023 tarih ve 10841 nolu ticaret sicil gazetesinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. Kamuoyu veSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154795BIST