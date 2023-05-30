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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.05.2023 20:51
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.05.2023
Tescil Tarihi
30.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2023/10841
Açıklamalar

Şirketimizin 24.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 
 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
 
, 2023 yılı mali dönemine ilişkin  Bağımsız Denetim hizmetleri için  Mitra
 
 Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup,
 30
.05.2023 tarih ve 10841 nolu ticaret sicil gazetesinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. Kamuoyu ve 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154795


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Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.392 4.546 -5,00  
Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,22 15,23 0,23  
B. Petrol 74,02 74,02 -3,08  
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