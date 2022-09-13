***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
13.09.2022 20:00
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1.Şirketimizin Bilgilendirme Politikası' nın ekteki haliyle kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6 numaralı "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" maddesi kapsamında Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri ilgili tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir. Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler için Şirketimiz Genel Müdürü' nün yetkilendirilmesine ve ertelemeye konu edilecek her açıklama için yukarıda belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayının alınmasına, 3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin 10 numaralı "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" maddesi kapsamında Şirketimiz geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklamak zorunda değildir. Bununla birlikte, Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, zaman zaman Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi ve birimin yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerin Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde açıklanabileceğine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062927
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
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|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,2655
En Düşük
18,2314
18:0518,3374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4200
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18,3374
En Düşük
18,1907
18:05995,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,91
|Açılış
|: 995,15
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
993,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2641
|% 0,19
|
|Euro
|18,1957
|18,3186
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9873
|21,0925
|% 0,36
|
|Frank
|18,8748
|18,9885
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8359
|4,8601
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.699
|0,71
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.720
|6.790
|-26,00
|
|Yarım
|3.274
|3.320
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,15
|
|B. Petrol
|94,54
|94,54
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
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17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS