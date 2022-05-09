***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 18:20
ide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027933
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1342
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1785
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9675
En Düşük
15,7132
18:05904,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,08
|Açılış
|: 904,13
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|52,50
|17.093.673
|% 9,97
|
|BAKAB
|28,22
|25.409.567
|% 4,91
|
|ALARK
|28,16
|261.060.059
|% 4,53
|
|ATEKS
|46,42
|14.771.424
|% 4,08
|
|CELHA
|10,23
|25.943.138
|% 3,65
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|ALGYO
|35,84
|69.177.487
|% -4,63
|
|INTEM
|62,00
|14.986.917
|% -4,62
|
|EGGUB
|233,80
|37.634.022
|% -4,34
|
|PETUN
|23,20
|23.511.474
|% -3,97
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0778
|15,1133
|% 1,13
|
|Euro
|15,9256
|15,9751
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,5300
|18,6229
|% 0,81
|
|Frank
|15,1151
|15,2062
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0110
|4,0312
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,95
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK