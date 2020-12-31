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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

31.12.2020 17:52



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SİTE LOJİSTİK A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
TAŞIMACILIK,LOJİSTİK
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
1 YIL İÇİNDE ÖDENME KOŞULUYLA
Edinilen Payların Nominal Tutarı
750.000 TL.
Beher Payın Alış Fiyatı
35 TL
Toplam Tutar
26.250.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%49,8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YÜKSEK CİRO VE KARLILIK
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ERDAL KILIÇ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
DEVREDEN KİŞİ İLE DEVRALAN ORTAKLIĞIN A GRUBU HİSSEDARLARINDAN BİRİ AYNI KİŞİ
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME-PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
41.000.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

SİTE LOJİSTİK A.Ş.'NİN  %100 PAYINA SAHİP ERDAL KILIÇ''TAN, %75 'İNE TEKABÜL EDEN 750.000 TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 26.250.000 TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.
KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896138


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Altın Gr. 453 453 3,48  
Cumhuriyet 3.004 3.049 45,00  
Tam 2.989 3.066 45,90  
Yarım 1.445 1.483 22,21  
Çeyrek 725 742 11,10  
Gümüş.Ons 26,47 26,51 -0,15  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,00  
B. Petrol 51,14 51,14 -0,49  
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