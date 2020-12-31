***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSİTE LOJİSTİK A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTAŞIMACILIK,LOJİSTİKEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları1 YIL İÇİNDE ÖDENME KOŞULUYLAEdinilen Payların Nominal Tutarı750.000 TL.Beher Payın Alış Fiyatı35 TLToplam Tutar26.250.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%49,8İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYÜKSEK CİRO VE KARLILIKPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıERDAL KILIÇKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiDEVREDEN KİŞİ İLE DEVRALAN ORTAKLIĞIN A GRUBU HİSSEDARLARINDAN BİRİ AYNI KİŞİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDEĞERLEME-PAZARLIK USULÜDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar41.000.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSİTE LOJİSTİK A.Ş.'NİN %100 PAYINA SAHİP ERDAL KILIÇ''TAN, %75 'İNE TEKABÜL EDEN 750.000 TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 26.250.000 TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896138BIST