***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.12.2020 18:53
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
METROBİL TEKNOLOJİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
TELEKOMÜNİKASYON
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.500.000 TL.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
31.01.2020 TARIHINE KADAR 30.000.000 TL. KALAN 15.000.000 TL BİR YIL İÇİNDE
Edinilen Payların Nominal Tutarı
6.375.000 TL.
Beher Payın Alış Fiyatı
7.058 TL.
Toplam Tutar
45.000.000 TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8545
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YÜKSEK CİRO VE KARLILIK
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
MEHMET HORASAN-METİN HAZIROĞLU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
DEĞERLEME RAPORU İHTİYATI OLARAK DÜZENLENİYOR SÜREÇ DEVAM EDİYOR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
METROBİL TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN, %5 METİN HAZIROĞLU'DAN VE %70 MEHMET HORASAN'DAN OLMAK ÜZERE TOPLAM %75 PAYI 45.000.000 TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.
KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896186
BIST