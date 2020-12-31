***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMETROBİL TEKNOLOJİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTELEKOMÜNİKASYONEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.500.000 TL.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları31.01.2020 TARIHINE KADAR 30.000.000 TL. KALAN 15.000.000 TL BİR YIL İÇİNDEEdinilen Payların Nominal Tutarı6.375.000 TL.Beher Payın Alış Fiyatı7.058 TL.Toplam Tutar45.000.000 TL.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%8545İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYÜKSEK CİRO VE KARLILIKPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMEHMET HORASAN-METİN HAZIROĞLUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPAZARLIK USULÜDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDEĞERLEME RAPORU İHTİYATI OLARAK DÜZENLENİYOR SÜREÇ DEVAM EDİYOR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarMETROBİL TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN, %5 METİN HAZIROĞLU'DAN VE %70 MEHMET HORASAN'DAN OLMAK ÜZERE TOPLAM %75 PAYI 45.000.000 TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896186BIST