***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFER YAPI A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGAYRİMENKUL,İNŞAATEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000,-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.01.2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları1 YIL İÇİNDE ÖDENME KOŞULUYLAEdinilen Payların Nominal Tutarı500.000,-TL.Beher Payın Alış Fiyatı150,-TLToplam Tutar75.000.000,-TL.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%25Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%25Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%142İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiVARLIK EDİNİMİ, YÜKSEK CİRO VE KARLILIKPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRAMADAN KUMOVAKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDEĞERLEME-PAZARLIK USULÜDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.01.2021/01Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar243.132.631,-TL.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporuna ek olarak, Fer Yapı A.Ş.marka değerlemesi yaptırılmış, satın alma bedeli belirlenmesinde marka değeride dikkate alnmıştır.Marka değerlemesi sonucu 11.696.153,-EURO'dur.AçıklamalarFER A.Ş.'NİN, %25 'İNE TEKABÜL EDEN 500.000,- TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 75.000.000,-TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902580BIST