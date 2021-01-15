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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15.01.2021 14:18



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
FER YAPI A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL,İNŞAAT
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000,-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.01.2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
1 YIL İÇİNDE ÖDENME KOŞULUYLA
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000,-TL.
Beher Payın Alış Fiyatı
150,-TL
Toplam Tutar
75.000.000,-TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%142
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
VARLIK EDİNİMİ, YÜKSEK CİRO VE KARLILIK
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
RAMADAN KUMOVA
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME-PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08.01.2021/01
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
243.132.631,-TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporuna ek olarak, Fer Yapı A.Ş.marka değerlemesi yaptırılmış, satın alma bedeli belirlenmesinde marka değeride dikkate alnmıştır.Marka değerlemesi sonucu 11.696.153,-EURO'dur.
Açıklamalar

FER A.Ş.'NİN, %25 'İNE TEKABÜL EDEN 500.000,- TL.NOMİNAL DEĞERLİ PAY 75.000.000,-TL.BEDELLE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTIR.
KAMUOYU VE PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902580


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Altın Gr. 441 441 3,56  
Cumhuriyet 2.916 2.960 7,00  
Tam 2.906 2.979 11,05  
Yarım 1.405 1.441 5,35  
Çeyrek 704 721 2,68  
Gümüş.Ons 25,31 25,36 -0,20  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,03  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,80  
Seans Raporu 16:03
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