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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.09.2021 20:32



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.110.000,-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.277.500,-TL.
Beher Payın Alış Fiyatı
7,82 TL
Toplam Tutar
10.000.000,-TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%25
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YÜKSEK CİRO VE KARLILIK
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
HASAN HÜSNÜ OKUR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YOKTUR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.277.500 TL. nominal değerli %25 payı, Şirketin %100 payına sahip Hasan Hüsnü Okur'dan 10.000.000,-TL bedelle satın alınmıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963060


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KENT 209,00 2.098.520 % 10,00  
ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
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Sterlin 11,6649 11,7234 % 0,19  
Frank 9,1808 9,2361 % 0,15  
Riyal 2,2451 2,2564 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 4,18  
Altın Gr. 488 488 1,28  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,17  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,04  
B. Petrol 71,93 71,93 0,48  
Seans Raporu 18:05
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