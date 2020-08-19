***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 190.593 -190.593 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0Dönem Karı (Zararı)21 -13.855.201 -13.855.201 188.949 -13.666.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları39.595 39.595Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.423.945 -13.855.201 70.014.556 188.949 70.203.505Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0Dönem Karı (Zararı)21 215.566 215.566 -11.678 203.888Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 130.093 -30.000 100.093Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.988 215.566 30.231.531 -11.678 30.219.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-327.805 921.323Dönem Karı (Zararı)203.888 -13.666.252Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)203.888 -13.666.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-147.174 978.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 18.324 6.577Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-81.829Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-81.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -165.498 -18.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -165.498 -18.034Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 362.208Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 362.208Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler709.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-384.519 13.971.544Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 -398.998 4.318.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -186.316 7.117.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -186.316 7.117.437Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 246.923 5.560.353İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 246.923 5.560.353Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -60.678 70.943Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -26.610 -333.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -26.610 -333.385Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -619.276 206.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 660.436 907.677İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 660.436 907.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.876.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.876.182Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-327.805 1.283.531Ödenen Faiz-362.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI325.543 -183.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.666Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.666Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları325.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -362.208Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-362.208Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-362.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.262 375.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.262 375.449DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.027.880 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.025.618 375.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.025.618 2.027.880Finansal Yatırımlar11 3.277.028 2.878.030Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 3.277.028 2.878.030Ticari Alacaklar7 247.800 61.484İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 247.800 61.484Diğer Alacaklar8 5.143 252.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.143 252.944Stoklar9 41.462.033 41.462.033Peşin Ödenmiş Giderler10 223.060 130.456İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 223.060 130.456Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 78.709 78.709Diğer Dönen Varlıklar20 4.551.078 4.550.200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 4.551.078 4.550.200ARA TOPLAM51.870.469 51.441.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.870.469 51.441.736DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 97.213 96.941Mobilya ve Demirbaşlar12 97.213 96.941Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.400Peşin Ödenmiş Giderler10 -3.054 28.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 -3.054 28.872Ertelenmiş Vergi Varlığı28 884.620 966.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR982.179 1.092.381TOPLAM VARLIKLAR52.852.648 52.534.117KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 757.319 757.319İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 757.319 757.319Banka Kredileri6 757.319 757.319Ticari Borçlar7 6.835.379 6.861.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.835.379 6.861.989Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 593.779 1.213.055Diğer Borçlar8 11.450.749 11.384.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 9.393.366 9.340.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.057.383 2.043.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.210.939 616.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.210.939 616.955ARA TOPLAM20.848.165 20.833.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.848.165 20.833.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.130 9.130Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.784.630 1.784.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.632.795 22.618.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.231.531 29.885.872Ödenmiş Sermaye21 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 8.390.219 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -2.022 -2.022Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.022 -2.022Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.022 -2.022Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 55.662 55.662Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 55.662 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -28.427.894 25.423.944Net Dönem Karı veya Zararı21 215.566 -53.981.931Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -11.678 30.000TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.219.853 29.915.872TOPLAM KAYNAKLAR52.852.648 52.534.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 210.000Satışların Maliyeti22 -184.237TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 25.763BRÜT KAR (ZARAR)0 25.763Genel Yönetim Giderleri-87.018 -265.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler207.589 6.355.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-179.351 -18.852.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-58.780 -12.736.003Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler399.000 80.997Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-917.176FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)340.220 -13.572.182Finansman Giderleri-362.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)340.220 -13.934.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 -136.332 256.286Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-136.332 256.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)203.888 -13.678.104DÖNEM KARI (ZARARI)203.888 -13.678.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -11.678 188.949Ana Ortaklık Payları21 215.566 -13.867.053Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.888 -13.678.104Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.678 188.949Ana Ortaklık Payları215.566 -13.867.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870025BIST