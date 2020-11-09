***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:45
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Transferler
21 190.593 -190.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -53.947.637 -53.949.590 30.000 -53.919.590
Dönem Karı (Zararı)
21 -53.947.637 -53.947.637 30.000 -53.917.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -1.953 -1.953
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 39.595 39.595
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.945 -53.947.637 29.920.167 30.000 29.950.167
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Transferler
21 -53.981.931 53.981.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 130.093 -30.000 100.093
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 -4.767 30.011.198 -13.462 29.997.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -34.892 1.019.594
Dönem Karı (Zararı)
21 -18.229 -53.917.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -18.229 -53.917.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.634 286.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.324 18.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 82.310 -230.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -165.498 -165.498
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 247.808 -65.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 0 362.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 362.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 136.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.786 57.803.897
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -398.870 5.431.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 61.484 46.360.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 61.484 46.360.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 240.796 5.680.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 240.796 5.680.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -184.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
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