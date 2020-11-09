***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162Transferler21 190.593 -190.593Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.953 -53.947.637 -53.949.590 30.000 -53.919.590Dönem Karı (Zararı)21 -53.947.637 -53.947.637 30.000 -53.917.637Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.953 -1.953 -1.953Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 39.595 39.595Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.945 -53.947.637 29.920.167 30.000 29.950.167Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Transferler21 -53.981.931 53.981.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229Dönem Karı (Zararı)21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 130.093 -30.000 100.093Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 -4.767 30.011.198 -13.462 29.997.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -34.892 1.019.594Dönem Karı (Zararı)21 -18.229 -53.917.637Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -18.229 -53.917.637Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.634 286.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 18.324 18.324Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 82.310 -230.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -165.498 -165.498Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 247.808 -65.324Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 0 362.208Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 0 362.208Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 136.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-111.786 57.803.897Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 -398.870 5.431.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 61.484 46.360.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 61.484 46.360.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 240.796 5.680.613İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 240.796 5.680.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -184.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10