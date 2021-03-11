***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 5.707.472 190.602 64.343.886 19.486.276 83.830.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 5.707.472 190.602 64.343.886 19.486.276 83.830.162Transferler21 190.602 -190.602 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.953 -53.981.938 -53.983.891 30.008 -53.953.883Dönem Karı (Zararı)21 -53.981.938 -53.981.938 30.008 -53.951.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.953 -1.953 -1.953Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 39.593 39.593 39.593Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872Transferler21 -53.981.938 53.981.938 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -50 432.946 432.896 1.096.462 1.529.358Dönem Karı (Zararı)21 432.946 432.946 1.096.462 1.529.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -50 -50 -50Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 -3.705.194 -3.705.194 6.574.514 2.869.320Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 0Dönem Sonu Bakiyeler21 50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.652.424 546.351Dönem Karı (Zararı)21 1.529.408 -53.951.931Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 1.529.408 -53.951.931Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.466.024 286.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 497.236 18.324Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.803.042 -230.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.155.750 -165.498Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 400.958 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5-7 246.334 -65.324Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.267.445 362.208Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.267.445 362.208Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.898.301 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 136.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler57.321.701 54.685.034Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 2.878.030 5.431.084Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -17.570.480 46.360.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -17.570.480 46.360.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.901.892 5.680.613İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.901.892 5.680.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.295.405 -184.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.150.573 88.120Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.028.581 -182.670İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 15.028.581 -182.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -250.275 226.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 66.711.787 384.943İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 66.711.787 384.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 2.069 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.141 -3.118.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-130.141 -3.118.863Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları65.317.133 1.019.594Ödenen Faiz27 -2.267.445 -362.208Alınan Faiz27 201.204 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -598.468 -65.324Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -45.711YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.466.483 -183.666Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları8 -66.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri308.419 -183.666Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 308.419 -183.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.774.902 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -2.774.902 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.840.429 -362.208Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.840.429 -362.208Kredilerden Nakit Girişleri6 11.840.429 -362.208YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.026.370 477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.026.370 477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.027.880 2.027.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.054.250 2.027.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.054.250 2.027.880Finansal Yatırımlar0 2.878.030Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 0 2.878.030Ticari Alacaklar7 16.387.213 61.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 436.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.950.312 61.484Diğer Alacaklar8 3.701.012 252.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.474.429 252.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 226.583 0Stoklar9 44.757.438 41.462.033Peşin Ödenmiş Giderler10 2.260.273 130.456İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.260.273 130.456Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 78.705 78.709Diğer Dönen Varlıklar20 6.068.739 4.550.200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 6.068.739 4.550.200ARA TOPLAM81.307.630 51.441.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.307.630 51.441.736DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 1.244.751 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.244.751 0Diğer Alacaklar8 453.824 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 453.824 0Maddi Duran Varlıklar12 27.753.571 96.941Arazi ve Arsalar12 15.577.500 0Tesis, Makine ve Cihazlar12 47.098 3.203Taşıtlar12 11.692.237 0Mobilya ve Demirbaşlar12 392.120 93.738Özel Maliyetler12 44.616 0Kullanım Hakkı Varlıkları16 27.370 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 45.330.618 0Şerefiye13 43.524.354 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.806.264 0Peşin Ödenmiş Giderler10 49.628 28.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 49.628 28.872Ertelenmiş Vergi Varlığı28 0 966.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.859.762 1.092.381TOPLAM VARLIKLAR156.167.392 52.534.117KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 804.919 757.319İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 804.919 757.319Banka Kredileri6 804.919 757.319Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.289.457 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.289.457 0Banka Kredileri6 4.289.457 0Diğer Finansal Yükümlülükler6 189.645 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 189.645 0Ticari Borçlar7 21.890.570 6.861.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.890.570 6.861.989Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 962.780 1.213.055Diğer Borçlar8 78.096.084 11.384.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 70.154.161 9.340.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.941.923 2.043.855Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.069 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.069 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.433.106 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 625.152 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 224.194 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 400.958 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.821.586 616.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.821.586 616.955ARA TOPLAM110.115.368 20.833.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.115.368 20.833.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.313.727 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 7.313.727 0Banka Kredileri6 7.313.727 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500Uzun Vadeli Karşılıklar19 739.984 9.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 739.984 9.130Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.908.263 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.737.474 1.784.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.852.842 22.618.245ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 7.127.290 10.399.588Ödenmiş Sermaye21 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 8.390.219 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -2.072 -2.022Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.072 -2.022Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.072 -2.022Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 55.662 55.662Yasal Yedekler21 55.662 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -51.749.465 5.937.667Net Dönem Karı veya Zararı21 432.946 -53.981.938Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 27.187.260 19.516.284TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.314.550 29.915.872TOPLAM KAYNAKLAR156.167.392 52.534.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 92.845.375 210.000Satışların Maliyeti22 -81.797.084 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.048.291 210.000BRÜT KAR (ZARAR)11.048.291 210.000Genel Yönetim Giderleri23 -1.839.688 -387.116Pazarlama Giderleri23 -184.839 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.106.608 6.091.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.760.987 -58.209.161ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.369.385 -52.295.201Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 468.823 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -2.344.258 -1.949.179FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.493.950 -54.244.380Finansman Gelirleri27 201.204 0Finansman Giderleri27 -2.267.445 -362.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.427.709 -54.606.588Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.898.301 654.657Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.889.578 -45.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -8.723 700.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.529.408 -53.951.931DÖNEM KARI (ZARARI)21 1.529.408 -53.951.931Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 1.096.462 30.007Ana Ortaklık Payları21 432.946 -53.981.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -40 -1.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -50 -1.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 10 391Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 10 391Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -40 -1.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 1.529.368 -53.953.493Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 1.096.462 30.007Ana Ortaklık Payları21 432.906 -53.983.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917371BIST