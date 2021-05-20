***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Transferler-53.981.931 53.981.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)215.566 215.566 -11.678 203.888Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi100.094 100.094Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 215.566 30.101.438 118.416 30.219.854Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler432.946 -432.946Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.545.095 2.545.095 -1.052.245 1.492.850Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi25.000 40.431.352 40.456.352 85.908.671 126.365.023Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 80.662 -10.885.167 2.545.095 50.128.737 112.043.685 162.172.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.913.495 -327.805Dönem Karı (Zararı)1.492.850 203.888Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.492.850 203.888Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-90.127.204 -147.174Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler302.409 18.324Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.937.518 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.426.060 -165.498Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.984.103 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-323.069 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.314.228 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-103.139.997 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.784.801 -384.519Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -398.998Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.230.821 -186.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-687.218 246.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.028.589 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.383.191 -26.610Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.021.034 660.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.906.414 -679.954Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.849.553 -327.805Ödenen Faiz-458.985 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler63.460 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)42.331.583 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.585.094 325.543Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-467.361 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-674.186 0Alınan Faiz138.530 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.588.111 325.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.932.773 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.932.773 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.604.372 -2.262Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.617.159 -2.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.054.250 2.027.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.671.409 2.025.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.671.409 8.054.250Ticari Alacaklar34.534.797 16.387.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 436.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.534.797 15.950.312Diğer Alacaklar4.388.230 3.701.012İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.703.504 3.474.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.684.726 226.583Stoklar51.786.027 44.757.438Peşin Ödenmiş Giderler12.702.377 2.260.273İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.702.377 2.260.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar227.321 78.705Diğer Dönen Varlıklar23.020.483 6.068.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.020.483 6.068.739ARA TOPLAM138.330.644 81.307.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.330.644 81.307.630DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.553.924 1.244.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.553.924 1.244.751Diğer Alacaklar0 453.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 453.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller538.825.000 0Maddi Duran Varlıklar28.084.099 27.753.571Arazi ve Arsalar15.577.500 15.577.500Tesis, Makine ve Cihazlar131.491 47.098Taşıtlar11.767.621 11.692.237Mobilya ve Demirbaşlar564.183 392.120Diğer Maddi Duran Varlıklar43.304 44.616Kullanım Hakkı Varlıkları21.505 27.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.042.819 45.330.618Şerefiye76.402.132 43.524.354Diğer Haklar3.380 0Lisanslar1.614.512 1.781.178Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.795 25.086Peşin Ödenmiş Giderler723.814 49.628İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler723.814 49.628Ertelenmiş Vergi Varlığı1.403.092 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR650.654.253 74.859.762TOPLAM VARLIKLAR788.984.897 156.167.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.156.069 994.564İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.156.069 994.564Banka Kredileri6.918.842 800.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar145.966 157.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar91.261 37.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.564.426 4.289.457İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.564.426 4.289.457Banka Kredileri12.564.426 4.289.457Ticari Borçlar20.658.939 21.890.570İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.658.939 21.890.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.819.470 962.780Diğer Borçlar157.185.264 78.096.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar150.271.154 70.154.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.914.110 7.941.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.077.233 2.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.077.233 2.069Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.433.106Kısa Vadeli Karşılıklar2.792.127 625.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar874.766 224.194Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.917.361 400.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.230.311 1.821.586İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.230.311 1.821.586ARA TOPLAM219.483.839 110.115.368TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.483.839 110.115.368UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar361.501.470 7.313.727İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar361.501.470 7.313.727Banka Kredileri361.501.470 7.313.727Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.775.500 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.775.500 1.775.500Uzun Vadeli Karşılıklar1.062.529 739.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.062.529 739.984Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42.989.137 1.908.263TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER407.328.636 11.737.474TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER626.812.475 121.852.842ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.128.737 7.127.290Ödenmiş Sermaye50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.390.219 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.072 -2.072Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.072 -2.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.072 -2.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.662 55.662Yasal Yedekler80.662 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.885.167 -51.749.465Net Dönem Karı veya Zararı2.545.095 432.946Kontrol Gücü Olmayan Paylar112.043.685 27.187.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR162.172.422 34.314.550TOPLAM KAYNAKLAR788.984.897 156.167.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.063.964 0Satışların Maliyeti-17.306.104 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.757.860 0BRÜT KAR (ZARAR)7.757.860 0Genel Yönetim Giderleri-2.170.072 -87.018Pazarlama Giderleri-83.309 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.765.791 207.589Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.604.546 -179.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.665.724 -58.780Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 399.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.665.724 340.220Finansman Gelirleri1.514.484 0Finansman Giderleri-11.001.586 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.821.378 340.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.314.228 -136.332Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.314.228 -136.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.850 203.888DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.850 203.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.052.245 -11.678Ana Ortaklık Payları2.545.095 215.566Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.492.850 203.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.052.245 -11.678Ana Ortaklık Payları2.545.095 215.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937091BIST