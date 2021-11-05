***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872Transferler-53.981.931 53.981.931Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.767 -4.767 -13.462 -18.229Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi100.094 100.094Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 -4.767 29.881.105 116.632 29.997.737Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler15.857.032 7.800.407 -23.657.439 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)185.904 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285Sermaye Arttırımı250.000.000 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi151.178.586 -15.532 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.111.099 363.978Dönem Karı (Zararı)36.909.827 -18.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.655.731 100.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13,14 3.921.368 18.324Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 174.182 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 7.150.182 82.310Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.888.728 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5,11 22.888.728 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22,27 -22.863 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -35.583.225 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.184.103 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.184.103 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.003.392 281.573Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.441.742 61.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 -1.332.537 240.796Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -8.623.042 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.806.758 -57.269Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 729.615 -26.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 938.720 -578.676Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8,17,19 -26.008.473 647.359Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 13.184.386 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.643.561 -5.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -17.270.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 1.626.776 -5.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.749.296 363.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -185.263 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.433.106 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-743.434 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.312.743 -366.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.566 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.566 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -33.063.919 -272Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -35.344.390 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-10.000.000 -398.870Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6,7,17 0 32.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.614.201 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6 250.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.949.815 0Kredilerden Nakit Girişleri6 6.419.984Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.529.831 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.788.129 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-34.694Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -30.753.435 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.547.485YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.190.359 -2.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.190.359 -2.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.054.250 2.027.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 127.244.609 2.025.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 127.244.609 8.054.250Ticari Alacaklar28.322.638 16.387.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 444.586 436.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.878.052 15.950.312Diğer Alacaklar5.500.148 3.701.012İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 2.500.524 3.474.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.999.624 226.583Stoklar9 53.380.480 44.757.438Peşin Ödenmiş Giderler10.399.929 2.260.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 822.139 78.705Diğer Dönen Varlıklar19 23.339.076 6.068.739İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.339.076 6.068.739ARA TOPLAM249.009.019 81.307.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR249.009.019 81.307.630DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.000.000 0Ticari Alacaklar2.916.162 1.244.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.916.162 1.244.751Diğer Alacaklar0 453.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 453.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 574.169.390 0Maddi Duran Varlıklar12 24.777.540 27.753.571Kullanım Hakkı Varlıkları11 9.775 27.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.779.619 45.330.618Şerefiye14 76.402.132 43.524.354Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.377.487 1.806.264Peşin Ödenmiş Giderler1.701.943 49.628İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.701.943 49.628Ertelenmiş Vergi Varlığı27 12.689.088 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR704.043.517 74.859.762TOPLAM VARLIKLAR953.052.536 156.167.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.903.603 804.919İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 6.903.603 804.919Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 74.595.920 4.289.457Diğer Finansal Yükümlülükler171.991 189.645Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 171.991 189.645Ticari Borçlar21.418.826 21.890.570İlişkili Taraflara Ticari Borçlar135.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 21.283.826 21.890.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.901.500 962.780Diğer Borçlar52.087.611 78.096.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 44.361.353 70.154.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.726.258 7.941.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.186.455 2.069İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.186.455 2.069Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 1.433.106Kısa Vadeli Karşılıklar7.437.046 625.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 731.695 224.194Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.705.351 400.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 3.448.362 1.821.586İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.448.362 1.821.586ARA TOPLAM181.151.314 110.115.368TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.151.314 110.115.368UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 289.040.147 7.313.727İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar289.040.147 7.313.727Ticari Borçlar784.869 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar784.869 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.775.500 1.775.500İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (