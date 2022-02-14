***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872Transferler-53.981.938 53.981.938 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50 432.946 432.896 1.096.462 1.529.358Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.705.794 -3.705.194 6.574.514 2.869.320Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler281.936 -432.946 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)209.427 6.642.780 91.215.366 98.067.573 70.314.704 168.382.277Sermaye Arttırımı250.000.000 2.428.586 252.428.586 252.428.586Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi88.314.433 88.306.771 40.331.381 128.638.152Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.438.185 62.652.424Dönem Karı (Zararı)91.215.366 1.529.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)91.215.366 1.529.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-99.606.788 6.466.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17,18,19 3.061.609 497.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8,9,11 -1.553.266 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,24 34.310.669 1.803.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.150.330 1.155.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.160.339 400.958Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 246.334Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.019.855 2.267.445Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-147.005Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6,16,29,30 27.166.860 2.267.445Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29,30 -144.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-187.623.095 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-187.463.304 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-159.791 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 27.381.619 1.898.301Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.060.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.564.765 57.321.701Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.010 2.878.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -40.673.044 -17.570.480İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,38 -40.673.044 -17.570.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 1.672.100 -3.901.892İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,38 1.672.100 -3.901.892Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-76.717 -3.295.405Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.066.108 -2.150.573Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -417.677 15.028.581İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -417.677 15.028.581Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.303.649 -250.275Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9,11,24,38 -26.301.402 66.711.787İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9,11,24,38 -26.301.402 66.711.787Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.486.510 2.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.482.066 -130.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.364.902 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)882.836 -130.141Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-79.956.187 65.317.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-578.894 -598.468Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-903.104 -2.066.241YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.374.025 -68.466.483Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-66.000.000İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-10.000.000 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-53.332 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri112.381 308.419Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri112.381 308.419Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.433.074 -2.774.902Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.433.074 -2.774.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.281.086 11.840.429Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri252.428.586 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri252.428.586 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri56.901.704 11.840.429Kredilerden Nakit Girişleri53.424.426 11.840.429Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.477.278 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.021.847 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-3.453.314 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-72.568.533Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.357 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.468.876 6.026.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.468.876 6.026.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.054.250 2.027.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ116.523.126 8.054.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 116.523.126 8.054.250Finansal Yatırımlar30 10.010 0Ticari Alacaklar54.121.408 16.387.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 694.586 436.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 53.426.822 15.950.312Diğer Alacaklar2.377.521 3.701.012İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 1.798.134 3.474.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 579.387 226.583Stoklar9 44.834.155 44.757.438Peşin Ödenmiş Giderler10 14.458.200 2.260.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 199.713 78.705Diğer Dönen Varlıklar20 19.433.641 6.068.739İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 19.433.641 6.068.739ARA TOPLAM251.957.774 81.307.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR251.957.774 81.307.630DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar30 53.332 0Ticari Alacaklar2.013.232 1.244.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.013.232 1.244.751Diğer Alacaklar0 453.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 453.824Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar30 10.159.791 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 740.727.000 0Maddi Duran Varlıklar19.196.801 27.753.571Arazi ve Arsalar12 0 15.577.500Tesis, Makine ve Cihazlar12 93.293 47.098Taşıtlar12 18.265.001 11.692.237Mobilya ve Demirbaşlar12 531.568 392.120Özel Maliyetler12 39.809 44.616Yapılmakta Olan Yatırımlar267.130Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.910 27.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.618.810 45.330.618Şerefiye14 76.402.132 43.524.354Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.216.678 1.806.264Peşin Ödenmiş Giderler5.903.022 49.628İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.903.022 49.628Ertelenmiş Vergi Varlığı27 19.512.346 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR875.188.244 74.859.762TOPLAM VARLIKLAR1.127.146.018 156.167.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.858.660 804.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 3.858.660 804.919Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları91.512.289 4.289.457İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 91.512.289 4.289.457Diğer Finansal Yükümlülükler213.609 189.645Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 213.609 189.645Ticari Borçlar20.972.854 21.890.570İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.972.854 21.890.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.266.429 962.780Diğer Borçlar51.794.682 78.096.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 44.061.353 70.154.161İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.733.329 7.941.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.488.579 2.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.488.579 2.069Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 651.010 1.433.106Kısa Vadeli Karşılıklar31.426.106 625.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 864.809 224.194Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 30.561.297 400.958Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.704.422 1.821.586İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.704.422 1.821.586ARA TOPLAM220.888.640 110.115.368TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.888.640 110.115.368UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 280.710.867 7.313.727İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 280.710.867 7.313.727Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 280.710.867 7.313.727Ticari Borçlar566.995 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 566.995 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.775.500 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.775.500 1.775.500Uzun Vadeli Karşılıklar791.946 739.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar791.946 739.984Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 38.648.505 1.908.263TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER322.493.813 11.737.474TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER543.382.453 121.852.842ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 445.930.220 7.127.290Ödenmiş Sermaye300.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.818.805 8.390.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.842.473 -2.072Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6.642.780 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)199.693 -2.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)199.693 -2.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.672 55.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.846.904 -51.749.465Net Dönem Karı veya Zararı91.215.366 432.946Kontrol Gücü Olmayan Paylar137.833.345 27.187.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR583.763.565 34.314.550TOPLAM KAYNAKLAR1.127.146.018 156.167.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 137.239.388 92.845.375Satışların Maliyeti22 -111.542.357 -81.797.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.697.031 11.048.291BRÜT KAR (ZARAR)25.697.031 11.048.291Genel Yönetim Giderleri22,23 -19.797.329 -1.839.688Pazarlama Giderleri22,23 -406.812 -184.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.417.392 1.106.608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -39.832.715 -2.760.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.922.433 7.369.385Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 187.463.304 468.823Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -2.344.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar153.789 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.694.660 5.493.950Finansman Gelirleri26 13.841.036 201.204Finansman Giderleri26 -44.387.245 -2.267.445SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.148.451 3.427.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27.381.619 -1.898.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.037.442 -1.889.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 29.419.061 -8.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)161.530.070 1.529.408DÖNEM KARI (ZARARI)161.530.070 1.529.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 70.314.704 1.096.462Ana Ortaklık Payları20 91.215.366 432.946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 6.852.207 -50Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.626.987 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)271.983 -63Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.046.763 13Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.046.763 13Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.852.207 -50TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.382.277 1.529.358Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.314.704 1.096.462Ana Ortaklık Payları98.067.573 432.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001619BIST