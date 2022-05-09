***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler0 432.946 -432.946 0 büs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi25.000 0 40.431.352 0 40.456.352 85.908.671 126.365.023Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565Transferler91.215.366 -91.215.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-249.550 0 240.502.142 240.252.592 217.749.573 458.002.165Dönem Karı (Zararı)Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi5.135.701 0 5.135.701 -13.604.270 -8.468.569Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 10.818.805 -49.857 6.642.780 206.672 133.197.971 240.502.142 691.318.513 341.978.648 1.033.297.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022arı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-466.704.209 -90.127.204Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17,18,19 1.107.995 302.409Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.476.059 5.937.518Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,9,11 -1.476.059 5.937.518Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.351.430 2.426.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 2.351.430 2.426.060Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -103.139.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.223.209 8.984.103Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6,16,29,30 -1.223.209 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6,16,29,30 0 8.984.103Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29,3 0 -323.069Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-529.941.773 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-529.983.818 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler42.045 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 62.477.407 -4.314.228Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.789.524 32.784.797Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-406.550 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.290.735 -26.230.821İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,38 7.290.735 -26.230.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.570.612 -687.218İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,38 -9.570.612 -687.218Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.805.898 -7.028.589Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.473.498 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-510.196 -1.383.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -510.196 -1.383.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)441.060 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.677.312 95.021.034İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9,11,24,38 -21.677.312 95.021.034Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.154.824 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.575 -26.906.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)292.216 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-161.641 -26.906.418Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.242.018 -55.849.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -618.240 63.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -713.597 42.331.583Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.578 -458.984YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.003.767 4.585.094Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri7.955.664 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 5.134.287Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri439.457 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri439.457 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.317.172 -467.361Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,17 -4.317.172 -467.361Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.925.818 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar12 0 -674.186Alınan Faiz4,31 0 138.530Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8,9,24 0 453.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.342.053 12.932.773Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.449.389 0Kredilerden Nakit Girişleri52.398.960 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri50.429 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.107.336 12.932.773Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -29.107.336 12.932.773YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.372.613 3.604.368Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 12.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.372.613 3.617.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 116.523.126 8.054.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 110.150.513 11.671.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 110.150.513 116.523.126Finansal Yatırımlar30 10.010 10.010Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar10.010 10.010Ticari Alacaklar47.324.024 54.121.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 444.586 694.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 46.879.438 53.426.822Diğer Alacaklar12.114.184 2.377.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 8.967.363 1.798.134İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.146.821 579.387Stoklar9 5.190.889 44.834.155Peşin Ödenmiş Giderler13.057.730 14.458.200İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 13.057.730 14.458.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 344.291 199.713Diğer Dönen Varlıklar14.927.751 19.433.641İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 14.927.751 19.433.641ARA TOPLAM203.119.392 251.957.774TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.119.392 251.957.774DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar30 459.882 53.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar459.882 53.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar459.882 53.332Ticari Alacaklar4.104.640 2.013.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.104.640 2.013.232Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar30 10.117.746 10.159.791Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 1.265.785.000 740.727.000Maddi Duran Varlıklar12 22.014.154 19.196.801Tesis, Makine ve Cihazlar61.829 93.293Taşıtlar20.690.964 18.265.001Mobilya ve Demirbaşlar560.979 531.568Yapılmakta Olan Yatırımlar662.325 267.130Diğer Maddi Duran Varlıklar38.057 39.809Kullanım Hakkı Varlıkları11 843.998 3.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.556.105 77.618.810Şerefiye14 76.402.132 76.402.132Diğer Haklar1.144.200 1.206.905Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.773 9.773Peşin Ödenmiş Giderler5.762.248 5.903.022İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.762.248 5.903.022Ertelenmiş Vergi Varlığı27 15.569.746 19.512.346TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.402.213.519 875.188.244TOPLAM VARLIKLAR1.605.332.911 1.127.146.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.697.816 3.858.660İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.697.816 3.858.660Banka Kredileri2.697.816 3.858.660Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28.355.389 91.512.289İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 28.355.389 91.512.289Banka Kredileri28.355.389 91.512.289Diğer Finansal Yükümlülükler264.038 213.609Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 264.038 213.609Ticari Borçlar13.745.042 20.972.854İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.745.042 20.972.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.259.354 2.266.429Diğer Borçlar22.430.820 51.794.682İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 17.120.000 44.061.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.310.820 7.733.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.333.755 15.488.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.333.755 15.488.579Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 370.663 651.010Kısa Vadeli Karşılıklar18.581.877 31.426.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 730.993 864.809Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 17.850.884 30.561.297Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.504.915 2.704.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.504.915 2.704.422ARA TOPLAM101.543.669 220.888.640TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.543.669 220.888.640UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar369.240.961 280.710.867İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar369.240.961 280.710.867Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 369.240.961 280.710.867Ticari Borçlar330.796 566.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 330.796 566.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 1.775.500Uzun Vadeli Karşılıklar771.463 791.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 771.463 791.946Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 100.148.861 38.648.505TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.492.081 322.493.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER572.035.750 543.382.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar691.318.513 445.930.220Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.818.805 10.818.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.592.923 6.842.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.592.923 6.842.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.642.780 6.642.780Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.857 199.693Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.672 206.672Diğer Kısıtlanmış Yedekler206.672 206.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları133.197.971 36.846.904Net Dönem Karı veya Zararı240.502.142 91.215.366Kontrol Gücü Olmayan Paylar341.978.648 137.833.345TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.033.297.161 583.763.565TOPLAM KAYNAKLAR1.605.332.911 1.127.146.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 38.898.630 25.063.964Satışların Maliyeti21 -31.056.713 -17.306.104TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.841.917 7.757.860BRÜT KAR (ZARAR)7.841.917 7.757.860Genel Yönetim Giderleri22,23 -10.046.552 -2.170.072Pazarlama Giderleri22,23 -193.168 -83.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.525.334 2.765.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.096.720 -1.604.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-969.189 6.665.724Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 532.102.637 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.900.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-54.443 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)521.179.005 6.665.724Finansman Gelirleri26 5.136.140 1.514.484Finansman Giderleri26 -5.586.023 -11.001.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)520.729.122 -2.821.378Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-62.477.407 4.314.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -433.250 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -62.044.157 4.314.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)458.251.715 1.492.850DÖNEM KARI (ZARARI)458.251.715 1.492.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 217.749.573 -1.052.245Ana Ortaklık Payları20 240.502.142 2.545.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-249.550 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-324.091 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler74.541 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri74.541 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-249.550 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)458.002.165 1.492.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 217.749.573 -1.052.245Ana Ortaklık Payları20 240.252.592 2.545.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027917BIST