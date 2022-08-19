***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler0 0 0 -15.857.032 0 -15.838.645 -18.387 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -113.863 0 0 0 19.380.678 19.266.815 28.422.333 47.689.148Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 -7.211 0 25.000 44.294.929 -414.559 43.898.159 82.394.405 126.292.564Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -123.146 15.857.032 80.662 -23.293.181 19.380.678 70.292.264 138.003.998 208.296.262Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565Transferler0 0 0 -1.777.577 189.092 92.803.851 -91.215.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -266.894 0 0 0 204.637.537 204.370.643 185.718.835 390.089.478Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 -2.279.445 0 -2.279.445 -13.549.268 -15.828.713Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 10.818.805 -67.201 4.865.203 395.764 127.371.310 204.637.537 648.021.418 310.002.912 958.024.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.554.089 70.675.099Dönem Karı (Zararı)390.356.372 19.380.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)390.356.372 19.380.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-401.996.717 -4.449.572Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15 2.512.376 3.259.712Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8,9,11 -2.029.957 96.617Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.495.762 7.656.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17,18 7.495.762 7.656.545Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.680.221 23.347.304Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6,16,26,29,30 -3.680.221 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6,16,26,29,30 0 23.347.304Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29,3 339.429 -22.863Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-461.949.432 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-461.913.766 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-35.666 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 55.315.326 -35.690.208Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.096.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler89.494.407 57.633.319Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -406.550 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 4.872.715 -16.678.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 -14.621.605 -1.639.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -4.677.113 -4.957.358Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.927.121 -1.892.288Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 24.722.971 1.791.552Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)747.788 1.061.484Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.202.334 79.977.090İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9,11,24,38 -23.202.334 79.977.090Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)123.372.447 15.609.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.386.791 -15.638.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.054.500 -16.341.216Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-332.291 702.562Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.854.062 72.564.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -2.627.786 -154.975Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -871.900 -1.433.106Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)199.713 -301.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.758.007 -56.251.466Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.867.417 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.179.829 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.179.829 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,17 -13.925.005 -32.928.511Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.635.766 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.322.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.687.794 -5.271.166Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri56.407.562 7.949.815Kredilerden Nakit Girişleri56.224.961 6.419.984Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri182.601 1.529.831Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.719.768 -13.220.981Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -47.631.772 -11.671.598Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-87.996 -1.549.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.999.890 9.152.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.999.890 9.152.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 116.523.126 8.054.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 211.523.016 17.206.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 211.523.016 116.523.126Finansal Yatırımlar6 10.010 10.010Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 10.010 10.010Ticari Alacaklar54.424.225 54.121.408İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 444.586 694.586İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 53.979.639 53.426.822Diğer Alacaklar17.173.323 2.377.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 13.801.435 1.798.134İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.371.888 579.387Stoklar10 8.062.104 44.834.155Peşin Ödenmiş Giderler29.232.010 14.458.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 29.232.010 14.458.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 0 199.713Diğer Dönen Varlıklar21.274.467 19.433.641İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 21.274.467 19.433.641ARA TOPLAM341.699.155 251.957.774TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.699.155 251.957.774DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar459.882 53.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar459.882 53.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 459.882 53.332Ticari Alacaklar1.115.493 2.013.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.115.493 2.013.232Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 10.195.457 10.159.791Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.182.005.000 740.727.000Maddi Duran Varlıklar27.193.039 19.196.801Tesis, Makine ve Cihazlar14 27.193.039 19.196.801Kullanım Hakkı Varlıkları12 794.142 3.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.908.563 77.618.810Şerefiye16 76.402.132 76.402.132Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.506.431 1.216.678Peşin Ödenmiş Giderler5.988.587 5.903.022İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.988.587 5.903.022Ertelenmiş Vergi Varlığı28 12.324.513 19.512.346TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.317.984.676 875.188.244TOPLAM VARLIKLAR1.659.683.831 1.127.146.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.944.680 3.858.660İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.944.680 3.858.660Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.698.471 91.512.289İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 49.698.471 91.512.289Diğer Finansal Yükümlülükler396.210 213.609Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 396.210 213.609Ticari Borçlar37.931.222 20.972.854İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 37.931.222 20.972.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.566.082 2.266.429Diğer Borçlar20.905.798 51.794.682İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 19.020.200 44.061.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.885.598 7.733.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)138.861.026 15.488.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 138.861.026 15.488.579Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 8.436 651.010Kısa Vadeli Karşılıklar23.036.132 31.426.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.128.855 864.809Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 21.907.277 30.561.297Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.334.265 2.704.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.334.265 2.704.422ARA TOPLAM276.682.322 220.888.640TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276.682.322 220.888.640UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar334.222.420 280.710.867İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 334.222.420 280.710.867Ticari Borçlar84.558 566.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 84.558 566.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.775.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 1.775.500Uzun Vadeli Karşılıklar719.886 791.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 719.886 791.946Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 89.950.315 38.648.505TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER424.977.179 322.493.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER701.659.501 543.382.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 648.021.418 445.930.220Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.818.805 10.818.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.798.002 6.842.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.865.203 6.642.780Diğer Kazançlar (Kayıplar)-67.201 199.693Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler395.764 206.672Diğer Kısıtlanmış Yedekler395.764 206.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları127.371.310 36.846.904Net Dönem Karı veya Zararı204.637.537 91.215.366Kontrol Gücü Olmayan Paylar310.002.912 137.833.345TOPLAM ÖZKAYNAKLAR958.024.330 583.763.565TOPLAM KAYNAKLAR1.659.683.831 1.127.146.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 112.379.381 52.649.147Satışların Maliyeti22 -78.176.577 -43.618.452TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.202.804 9.030.695BRÜT KAR (ZARAR)34.202.804 9.030.695Genel Yönetim Giderleri23,24 -56.726.662 -5.625.860Pazarlama Giderleri23,24 -510.160 -225.287Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 31.622.497 7.816.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -17.922.725 -12.157.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.334.246 -1.162.120Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 520.632.231 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -58.643.126 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 25.934 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)452.680.793 -1.162.120Finansman Gelirleri27 3.364.300 4.734.203Finansman Giderleri27 -10.373.395 -6.281.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)445.671.698 -2.709.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.315.326 50.512.488Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -229.326 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -55.086.000 50.512.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)390.356.372 47.803.011DÖNEM KARI (ZARARI)390.356.372 47.803.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 185.718.835 28.422.333Ana Ortaklık Payları21 204.637.537 19.380.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-266.894 -113.863Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-346.616 -147.874Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.722 34.011Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri79.722 34.011Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-266.894 -113.863TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)390.089.478 47.689.148Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 185.718.835 28.422.333Ana Ortaklık Payları21 204.370.643 19.266.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057211BIST