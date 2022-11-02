***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:24
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
0 0 0 15.857.032 0 7.800.407 -23.657.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 185.904 0 0 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285
Sermaye Arttırımı
250.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 151.178.586 -15.532 0 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565
Transferler
0 0 0 -3.312.764 189.092 94.339.038 -91.215.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -284.513 0 0 0 188.940.950 188.656.437 178.366.043 367.022.480
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletme