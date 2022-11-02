Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2022 18:24
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
0 0 0 15.857.032 0 7.800.407 -23.657.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 185.904 0 0 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285
Sermaye Arttırımı
250.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 151.178.586 -15.532 0 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565
Transferler
0 0 0 -3.312.764 189.092 94.339.038 -91.215.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -284.513 0 0 0 188.940.950 188.656.437 178.366.043 367.022.480
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletme
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.105
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.078  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.116 En Düşük
4.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 73,70 8.276.257 % 10,00  
QNBFL 90,75 1.083.573 % 10,00  
KAREL 23,32 137.929.014 % 10,00  
DOKTA 48,90 28.899.752 % 9,99  
ADEL 62,80 32.954.786 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,5929 18,5949 % -0,11  
Euro 18,1984 18,2159 % 0,21  
Sterlin 20,8017 20,9060 % 0,46  
Frank 18,3441 18,4546 % 0,29  
Riyal 4,9348 4,9596 % -0,05  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 17,63  
Altın Gr. 986 986 10,54  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.636 6.710 76,00  
Yarım 3.233 3.280 36,00  
Çeyrek 1.622 1.639 18,00  
Gümüş.Ons 19,71 19,74 0,25  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,17  
B. Petrol 96,47 96,47 1,80  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru