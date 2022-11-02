***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550Transferler0 0 0 15.857.032 0 7.800.407 -23.657.439 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 185.904 0 0 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285Sermaye Arttırımı250.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 151.178.586 -15.532 0 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565Transferler0 0 0 -3.312.764 189.092 94.339.038 -91.215.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -284.513 0 0 0 188.940.950 188.656.437 178.366.043 367.022.480Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletme