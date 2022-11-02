***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
02.11.2022 22:58
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2022.III DÖNEM
Değişikliğin Nedeni
Genel Yönetim Giderleri ve pazarlama giderleri hesaplarında tutarların kayması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin mali tabloları KAP'da yayınlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin yayınlanmış bulunan Mali Tablolarımızda sehven Pazarlama Giderleri kaleminde yer alması gereken 50.382.470,-TL. Genel Yönetim Giderleri kaleminde, Genel Yönetim Giderleri kaleminde yer alması gereken 45.946.996,-TL. Pazarlama Giderleri kaleminde yer almıştır. Söz konusu yanlışlık mali tablolarımızda esas faaliyet karı ve diğer rakamları etkilememektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076424
BIST
13:484.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 70,23
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
13:4818,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
13:4818,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
13:48987,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,49
|Açılış
|: 987,72
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MIATK
|83,15
|54.279.873
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.296.645
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.600.489
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,72
|418.157.720
|% 9,27
|
|SEKFK
|10,17
|14.114.474
|% 9,12
|
|ISKUR
|882.001,00
|882.001
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.744.707
|% -9,98
|
|NETAS
|31,64
|119.457.603
|% -9,55
|
|ISBTR
|42.301,00
|341.987
|% -7,83
|
|ULAS
|8,91
|3.517.228
|% -6,21
|
|THYAO
|105,40
|6.547.117.044
|% 3,54
|
|EREGL
|32,38
|4.547.834.255
|% 6,94
|
|TUPRS
|430,70
|3.046.558.627
|% 5,69
|
|KRDMD
|12,54
|2.233.425.908
|% 3,55
|
|SASA
|144,30
|1.963.691.270
|% 6,18
|
|EKGYO
|4,60
|907.624.745
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,54
|2.233.425.908
|% 3,55
|
|EREGL
|32,38
|4.547.834.255
|% 6,94
|
|HALKB
|8,44
|973.031.743
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,77
|991.627.153
|% 0,80
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6230
|% 0,04
|
|Euro
|18,2355
|18,2438
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8304
|20,9349
|% 0,59
|
|Frank
|18,4187
|18,5296
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|20,07
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,23
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.623
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,24
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|2,67
|