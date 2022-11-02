***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2022.III DÖNEMDeğişikliğin NedeniGenel Yönetim Giderleri ve pazarlama giderleri hesaplarında tutarların kaymasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet Dönem Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin mali tabloları KAP'da yayınlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin yayınlanmış bulunan Mali Tablolarımızda sehven Pazarlama Giderleri kaleminde yer alması gereken 50.382.470,-TL. Genel Yönetim Giderleri kaleminde, Genel Yönetim Giderleri kaleminde yer alması gereken 45.946.996,-TL. Pazarlama Giderleri kaleminde yer almıştır. Söz konusu yanlışlık mali tablolarımızda esas faaliyet karı ve diğer rakamları etkilememektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076424BIST