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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

02.11.2022 22:58
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
2022.III DÖNEM
Değişikliğin Nedeni
Genel Yönetim Giderleri ve pazarlama giderleri hesaplarında tutarların kayması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar

     Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin mali tabloları KAP'da yayınlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin yayınlanmış bulunan Mali Tablolarımızda sehven Pazarlama Giderleri kaleminde yer alması gereken 50.382.470,-TL. Genel Yönetim Giderleri kaleminde, Genel Yönetim Giderleri kaleminde yer alması gereken 45.946.996,-TL. Pazarlama Giderleri kaleminde yer almıştır. Söz konusu yanlışlık mali tablolarımızda esas faaliyet karı ve diğer rakamları etkilememektedir. 
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076424


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DESA 35,54 6.600.489 % 9,96  
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Frank 18,4187 18,5296 % 0,69  
Riyal 4,9402 4,9650 % 0,06  
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Altın Ons 1.649 1.650 20,07  
Altın Gr. 988 988 12,23  
Cumhuriyet 6.593 6.693 76,00  
Tam 6.623 6.676 42,00  
Yarım 3.227 3.266 22,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,88 0,39  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,24  
B. Petrol 97,34 97,34 2,67  
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