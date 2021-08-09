***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 13:46
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 09.08.2021 olağanüstü Genel Kurul işlemeri hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.07.2021
Genel Kurul Tarihi 09.08.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hususu,
3 - Yıl içerisinde gerçekleşen Yönetim Kurulu istifa/atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DYH-Olaganustu GK Davet ve Vekalet -09 Agustos 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Olaağanüstü genel kurul işlemlerinin tamamlanması sürecinde eklı hazırun cetveli ve tutanak eklenmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DENGE OÜGK 09082021 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 DENGE OÜGK 090821 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955942
BIST