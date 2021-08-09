***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.08.2021 olağanüstü Genel Kurul işlemeri hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.07.2021Genel Kurul Tarihi 09.08.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hususu,3 - Yıl içerisinde gerçekleşen Yönetim Kurulu istifa/atamaların Genel Kurul onayına sunulması,4 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DYH-Olaganustu GK Davet ve Vekalet -09 Agustos 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Olaağanüstü genel kurul işlemlerinin tamamlanması sürecinde eklı hazırun cetveli ve tutanak eklenmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DENGE OÜGK 09082021 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 DENGE OÜGK 090821 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.Denge Yatırım Holding Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955942BIST