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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.09.2021 19:03



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.07.2021
Genel Kurul Tarihi 09.08.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:29-A/50 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hususu,
3 - Yıl içerisinde gerçekleşen Yönetim Kurulu istifa/atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DYH-Olaganustu GK Davet ve Vekalet -09 Agustos 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Olaağanüstü genel kurul işlemlerinin tamamlanması sürecinde eklı hazırun cetveli ve tutanak eklenmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.09.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DENGE OÜGK 09082021 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 DENGE OÜGK 090821 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.08.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel Kurul toplantısıyla ilgili, Beyoğlu 5.Noterliği'nin 11.08.2021 tarih, 6783 sayı ile tasdikli 09.08.2021 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 23.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul kararı 23.09.2021 tarihli ve 10415 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965050


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YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
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Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 -0,07  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,06  
B. Petrol 77,25 77,25 1,06  
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