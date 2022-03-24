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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2022 20:15
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 faaliyet yılı'na ait Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.(DÜZELTME)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyesi Bülent Güven'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 29.03.2021 tarihinde atanan Ramadan Kumova'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 - 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 21.03.2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması ve onaylanması,
9 - SPK'nın 24.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16299 sayılı yazısı ve ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071743550 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
10 - Şirketin 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş'nin 2022 yılı bağımsız denetçi olarak seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 tadil tasarısı SPK onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 31.12.2021 AUDIT RAPORU VE DİPNOTLARI.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 2021 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2021 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2022 tarihinde Saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier kampüs ofis A Blok no:181 Kağıthane istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012810


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