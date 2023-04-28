***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Hesap dönemine ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.04.2023Genel Kurul Tarihi 24.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Horasan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 23.08.2022 tarihinde atanan Oğuz Atalay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Mehmet Tanyaş'ın 12.10.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,8 - 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 31.03.2023 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması ve onaylanması,9 - Şirketin 2023 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilecek Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL 2022 YILI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 DYH- 31.12.2022 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 DYH 2022 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2023 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143582BIST