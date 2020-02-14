***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:37
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4.Dönem Kurum Geçici vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli Pdf.dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819045
BIST
16:43120.220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -320,77
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:436,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:436,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:43307,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,49
|Açılış
|: 307,78
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,92
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.175.405
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,32
|68.315.139
|% 14,09
|
|TLMAN
|13,29
|19.324.542
|% 13,30
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|TUKAS
|12,40
|3.743.781
|% -18,74
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|46.648.122
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,39
|12.771.304
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|28,96
|1.291.475.269
|% 2,62
|
|THYAO
|14,92
|1.283.764.052
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|607.039.031
|% 5,80
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,19
|607.039.031
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|687.018.503
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,07
|563.103.738
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,23
|204.480.553
|% 1,65
|
|KARSN
|1,92
|287.040.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8708
|7,9102
|% 0,13
|
|Frank
|6,1611
|6,1982
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6128
|1,6209
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,95
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|4,73
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,29
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,11
|57,11
|0,77
|