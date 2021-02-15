***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar Geçici vergi ekiMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 15.02.2021 tarih ve 19:02:30 saatinde Kap'ta açıklanan, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu Sehven yanlış eklenmiştir.Doğrusu olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.İlgili gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909790BIST