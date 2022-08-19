***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞİŞLİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 2. Dönem Geçici Beyannamenin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/08/2022Açıklamalar01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057188BIST