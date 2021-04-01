***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
01.04.2021 18:15
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
Şirketimiz tarafından 29.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 50.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL. nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 01/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922686
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|SISE
|7,42
|614.373.539
|% 1,92
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,14
|43.493.088
|% 2,70
|
|HDFGS
|5,30
|200.577.530
|% 0,76
|
|TURSG
|6,50
|131.726.837
|% 6,04
|
|AKSGY
|2,05
|26.483.970
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1086
|8,1138
|% -1,53
|
|Euro
|9,5633
|9,5869
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,1822
|11,2383
|% -1,24
|
|Frank
|8,5844
|8,6361
|% -1,26
|
|Riyal
|2,1557
|2,1665
|% -1,58
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,04
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,01
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|B. Petrol
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|1,00
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